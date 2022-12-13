شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بإعتماد الأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل موجها التحية للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات والتي وقفت مع العدل والحق واحترام القانون.

وأشاد أبوعلي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة وفقا للقرار المعنون "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" والذي أعتمد بأغلبية 157 صوت لصالح القرار، والمتضمن في فقرته السادسة تمديد ولاية الأونروا حتى نهاية يونيو 2026، داعيا الدول المانحة أن ينعكس تصويتها على تمديد ولاية الوكالة في تقديم الدعم المالي للأونروا وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة الجامعة الدول العربية ستستمر في دعم "الأونروا" وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقا لتفويضها الأممي، مشددا على أن الوكالة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة، مؤكدا بأنه قد آن أوان إنهاء الإحتلال وانفاذ قرارات الشرعية الدولية.