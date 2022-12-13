شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو لتعزيز التعاون السياحى بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة اليمني معمر الإرياني، رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء السياحة العرب، ضرورة تعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية، ومواكبة العصر في مجال السياحة وما يشهده من تطور رقمي.



وقال، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، والذى انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن قطاع السياحة باليمن تعرض لخسائر فادحة جراء استهداف الحوثيين للبنية التحتية من مطارات وفنادق ومتاحف والإضرار بالبيئة ووصل الأمر إلى تهريب الآثار اليمنية الشاهدة على حضارة اليمن العريقة.



وأضاف الإرياني إنه في وقت تمد الشرعية اليمنية ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة أيديها بالسلام بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يستمر الحوثي في رفض هذه المبادرات مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، في كافة المجالات.



ودعا الوزير اليمني إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بالسياحة العربية والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه السياحة في الدول العربية تكون عملية وقابلة للتنفيذ، بهدف جذب السياحة العالمية للمنطقة العربية.



