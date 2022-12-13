شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو لتعزيز ثقة السائح العربي فى المنتج السياحى المقدم فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة الأردني نايف الفايز، ضرورة تعزيز ثقة السائح العربي في المنتج السياحي العربي، وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول العربية.



وأشار الفايز، والذى يترأس اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب فى دورته الحالية والتي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى حرص بلاده على التتسيق والمتابعة مع دولة فلسطين لإعداد برامج تنفيذية للتعاون السياحي بين البلدين بهدف دعم السياحة في فلسطين، وتسهيل مرور الفلسطينيين عبر المعابر والسفر عبر مطار الملكة علياء الذي يعد بوابة العالم بالنسبة للفلسطينيين.



كما شدد على حرص وزارته على تنفيذ محاور لتيسير السياحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز مساعدة المجتمعات المحلية في إطلاق مشاريع سياحية ريادية، مشيرا إلى إطلاق بلاده تطبيقات لتوفير المعلومات لتسهيل السياحة لزوار البلاد.



وقال الفايز إنه من الضروري دعم التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، خاصة في ظل تراجع السياحة في الدول العربية والعالم كله، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة للعمل سوياً على تشجيع السياحة البينية العربية، وأن تكون أثارها واضحة في القريب العاجل.



وأضاف "التقينا مع المسؤولين المصريين لمناقشة هذا الموضوع الهام (التدريب والتعليم السياحي)، ونأمل أن نوسع هذه الحلقة لتشمل كل الدول العربية، بهدف تعزيز وتطوير التعليم السياحي العربي".



وأشاد الوزير الأردني بدعم مجلس وزراء السياحة العرب لاختيار مدينة مأدبا الأردنية عاصمة للسياحة العربية عام 2022، من خلال التعاون المشترك، حيث ارتفعت نسبة الزوار لمدينة مأدبا بنسبة 400 % وأدت لانتعاش المدينة.