اخبار الخليج

السودان يوقع اتفاقا مع موانيء أبوظبى و"إنفيكتوس" للاستثمار لتطوير ميناء أبو عمامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوقع اتفاقا مع موانيء أبوظبى و"إنفيكتوس" للاستثمار لتطوير ميناء أبو عمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع تحالف يضم موانيء أبوظبي وانفيكتوس للاستثمار، وذلك لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة.

وكانت السودان قد أعلنت موافقتها على تشييد ميناء جديد فى منطقة أبو عمامة، وذلك فى إطار حزمة من الاستثمارات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى.

واعتبر وزير النقل السوداني السابق، ميرغني موسى حمد، فى تصريحات صحفية، إن توقيع الاتفاق بين حكومة السودان ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة انفيكتوس للاستثمار حول ميناء أبو عمامة شمال بورتسودان يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.

وكشف ميرغني، عن التزام الحكومة والمستثمرين بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، و تخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا