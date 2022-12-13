شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة روسية تحدد من عليه تجنب تناول القهوة (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الدراسات الأخيرة أظهرت فائدة القهوة للأشخاص الأصحاء وكذلك لبعض الأمراض.

طبيبة روسية تحدد من عليه تجنب تناول القهوة (الأسباب)

وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة "prime" الروسية للأنباء ولكن هناك فئة من الناس عليهم تجنب تناول القهوة.



وتضيف، يشمل هذا الأمر قبل كل شيء الأطفال دون سن 12 عاما، والنساء الحوامل والمرضعات. حيث يمكن أن يتضمن النظام الغذائي كوبا واحدا من القهوة في اليوم. وبالنسبة للأشخاص الأصحاء 2-3 أكواب في اليوم.

وتقول: "يجب مراعاة هذه القاعدة من قبل النساء الحوامل والمرضعات. فزيادة كمية الكافيين يمكن أن تؤثر سلبا في صحة الجنين، لأنه يسبب زيادة في ضربات القلب".

وتضيف، إن استهلاك كمية كبيرة من القهوة، يمكن أن يخفض من امتصاص الحديد في الأمعاء عند النساء، ما قد يؤدي إلى إصابة الطفل الرضيع بفقر الدم. وهناك بيانات تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة يسبب للطفل الرضيع القلق واضطراب النوم.

وتشير، إلى أن القهوة ضارة أيضا للأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب. ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام دقات القلب والرجفان الأذيني، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. كما يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع ضغط الدم. لذلك على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم التقليل أو التخلي عن تناول القهوة والأفضل استشارة الطبيب بشأن ذلك.

وتقول: "في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، تعمل قاعدة "تأثير الجرعة". أي الجرعة الكبيرة تزيد المخاطر والعكس صحيح".

وتضيف، تناول أكثر من 4-5 أكواب من القهوة في اليوم، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 50 سنة.

وتشير، إلى أن القهوة تعرقل امتصاص بعض الأدوية، مثل هرمون الثيروكسين وادوية مرض السكري وهشاشة العظام.

وتقول: "يجب على الطبيب، تحذير المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية بشأن الوقت الذي يجب فيه الحد من تناول القهوة (عادة بعد 40-60 دقيقة من تناول الدواء)، وإلا قد لا يكون العلاج فعالا".

أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد إنه ا أحيانا قد تكون مميتة.

ويضيف، لقد تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لأحدث البيانات القهوة والشاي ليس لهما تأثير سلبي في القلب- ولا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية من هذا ولا تتفاقم.

ويقول: "هناك أشخاص يستقلب جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم "يعالج" الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى أن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب. لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن ان يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة".

أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد إنه ا أحيانا قد تكون مميتة.



ويضيف، لقد تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لأحدث البيانات القهوة والشاي ليس لهما تأثير سلبي في القلب- ولا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية من هذا ولا تتفاقم.

ويقول: "هناك أشخاص يستقلب جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم "يعالج" الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى أن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب. لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن ان يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة".