شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية موحدة ودعم فلسطين أهم قضايا مجلس وزراء السياحة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة ال (25) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة الأردن، حيث تبحث عددا من الموضوعات أهمها مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، واختيار عاصمة السياحة العربية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ "الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس (2018-2022)".

ويتضمن جدول الأعمال توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

وكانت اجتماعات الدورة الـ 31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة قد عقدت أمس بالجامعة العربية برئاسة مصر للتحضير لاجتماعات المجلس الوزاري.

ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة كلا من مصر، رئيسا، وسلطنة عمان نائبا للرئيس وعضوية كل من السعودية، تونس،الجزائر ،العراق ،فلسطين والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.