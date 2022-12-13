شكرا لقرائتكم خبر عن شركة توتال الفرنسية: بدء التحضيرات للتنقيب على النفط فى البلوك 9 بالمياه اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المدير التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بوياني - حسبما أوردت صحيفة (النهار) اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن العمل يجري حاليا على إعداد البئر بمشاركة أكثر من 10 موظفين، مشيرا إلى أن فريق العمل سيصل إلى 20 موظفا في لبنان بحلول شهر مارس المقبل.

وأوضح أنه تم إطلاق الدعوة لتقديم عروض لتأمين معدة الحفر على أن يتم الانتهاء من اختيار المعدة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلبات مسبقة مع الموردين للمعدات اللازمة لحفر البئر. وفي موازاة ذلك تتم تعبئة الامكانات للمساهمة في الدراسات البيئية التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو المقبل، حيث تعمل فرق توتال اينرجيز الفرنسية بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية لإجراء الحفر في اقرب وقت ممكن في العام 2023 .

وكان المدير التنفيذي لشركة توتال قد التقى - أمس - وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور وليد فيّاض الذي يزور فرنسا حاليا، حيث أكد فياض أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن.

كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.

جدير بالذكر أن البلوك رقم 9 كان محل خلاف بين لبنان وإسرائيل وذلك قبل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين والذي حسم الخلاف وأصبح من حق لبنان التنقيب عن النفط في البلوك الذي قد يحتوي على كميات من الغاز في حقل قانا المحتمل.