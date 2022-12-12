شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على "جريمة مروعة" هزت الكويت بحكم الإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم، حكما نهائيا بالإعدام على قاتل الفتاة فرح أكبر، في قرار قضائي يطوي واحدة من الجرائم التي هزت الرأي العام في البلاد.

ونشر موقع "القيس" الكويتية، أن هذا الحكم جاء بعد إصدار محكمة الاستئناف في الكويت حكما على الجاني البالغ 32 عاما بالحبس المؤبد.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المدان وهو يقوم بخطف فرح وسط استغاثة أحد أفراد عائلتها.

وتعرضت الشابة للخطف في أحد أيام رمضان 2021، بينما كانت برفقة طفلتها وابن شقيقتها في سيارتها، وهو ليس من أقاربها، ثم قام بقتلها طعنا.

وشهدت المحاكمة اعترافات وصفت بـ"الصادمة" حول الجريمة، عندما حاول الجاني في البداية إنكار المنسوب إليه، قائلا إن الضحية أخرجت سكيناً من الدرج وطعنت نفسها به.

لكن مع تواصل التحقيق، اعترف الجاني بطعن الضحية بسكين، لأنه كان محبطا من رفضها الارتباط به والتواصل معه، كما كانت ترفض أيضا أن تتنازل عن قضايا رفعتها ضده.