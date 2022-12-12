شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 15 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة مواطنين من مخيم "قلنديا" خارج الجدار بالقدس، فيما تم اعتقال ثلاثة من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر الفلسطينية أنه تم اعتقال شاب من بلدة "يعبد" في محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، فيما تم اعتقال خمسة بينهم شقيقان من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المُحتلة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منزل مُحافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عدنان غيث، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من مُخابرات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث في الحارة الوسطى من بلدة "سلوان" الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى.

وكانت محكمة الاحتلال الاسرائيلى أصدرت قرارًا في الرابع من شهر أغسطس الماضي بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.