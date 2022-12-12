شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب مدير مكتب الماء والكهرباء بالمغرب محافظا للمجلس العالمى للماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعيد انتخاب المدير العام لمكتب المغرب للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، محافظا للمجلس العالمي للماء (CME)، وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة للجمعية العمومية للمجلس بباريس.

وأفاد بيان للمكتب، اليوم الاثنين، بأن هذا الانتخاب تم للمرة الثانية على التوالي، للفترة الممتدة ما بين 2023-2025، بعد تصويت أعضاء المجلس العالمي للماء، الذين يمثلون أكثر من 50 دولة.

وأضاف البيان أن المكتب عمل خلال فترة الانتخاب الأول (2019-2022) على تطبيق التوجهات الاستراتيجية للمجلس العالمي للماء على الصعيد الدولي، علاوة على تنسيق تنفيذ استراتيجية المجلس حول "الأمن المائي، الاستدامة والمرونة" للفترة 2019-2022.

وأشار إلى أن المكتب نجح في إعداد المنتدى التاسع العالمي للماء، الذي انعقد بداكار في مارس 2022، من بين أهم الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الولاية الأولى، حيث شهدت تنظيم دورات عن "تعزيز وتحسين تعبئة الآليات المالية المخصصة للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" و"الحلول المبتكرة لتحديات تدبير المياه في سياق نذره الموارد المائية من خلال التجربة المغربية".

وأوضح البيان أن المكتب المغربي للكهرباء والماء أسهم خلال هذا المنتدى في العديد من الجلسات المتعلقة بالأولويات التي تخص "التعاون" و"الماء من أجل التنمية القروية" و"الأمن المائي والتطهير السائل".

وأكد أنه خلال الولاية الثانية الممتدة من 2023 إلى 2025، ستحظى الأنشطة والمبادرات الرامية إلى توفير الحلول المتعلقة بـ "الأمن المائي، الماء والصحة، التمويل المتعلق بالماء على الصعيد العالمي والكوارث المتعلقة بالماء"، بالأولية ضمن استراتيجية المجلس العالمي للماء، حيث ستركز مساهمة المكتب أساسا على تعزيز التعاون بين قطاعي الماء والطاقة، من أجل ضبط التكلفة والتخطيط المتكامل للبنية التحتية والابتكار التكنولوجي، في أفق تطوير الموارد المائية غير التقليدية، ولا سيما تحلية مياه البحر، وذلك باستخدام الطاقات المتجددة، كما سيشارك المكتب في تعزيز التعاون جنوب جنوب وشمال جنوب جنوب من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالماء على صعيد القارة الإفريقية.

يشار إلى أن المجلس العالمي للماء منظمة دولية تم إنشاؤه سنة 1996 بهدف العمل على اقتراح الآليات الملائمة؛ لمعالجة المشاكل المطروحة في مجال الماء، انطلاقا من أعلى مستويات صنع القرار، مع إشراك الرأي العام في الحوار.

وينظم المجلس العالمي للماء، المنتدى العالمي للماء، الذي يعد أكبر حدث دولي حول الماء بشراكة مع الدولة المضيفة كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحفيز العمل الجماعي، وتحقيق خطوات متقدمة ملموسة بخصوص هذا المورد.

وتم تنظيم أول دورة للمنتدى العالمي للماء بمدينة مراكش المغربية، في مارس 1997، في حين ستعقد الدورة القادمة في بالي بإندونيسيا سنة 2024.

ويشار أيضا إلى أنه في إطار المنتدى العالمي للماء، ويمنح المغرب بشراكة مع المجلس العالمي للماء جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، وهي إحدى الجوائز المعترف بها عالميا، والتي تكافئ الأعمال والمشاريع الابتكارية والإبداعية من أجل ضمان الأمن المائي والعدالة المناخية.