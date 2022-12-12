شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين الفلسطينية، منتصف الليلة، عن استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما)، إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الطفلة الشهيدة أصيبت برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين، بينما ألحقت أضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة "البيادر".

وشارك مئات المواطنين الفلسطينيين، فجرا، في مسيرة غاضبة وحاشدة، تنديدًا بعملية إعدام الطفلة زكارنة. وانطلقت المسيرة من أمام مستشفى جنين، وجابت شوارعها، وردد المشاركون الهتافات المنددة بإعدام الطفلة زكارنة، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلى وعدوانه المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو أرميلة، أن فتح ستستمر في المقاومة حتى نيل الحرية والاستقلال، وأعلن باسم حركة فتح وفصائل العمل الوطني والإسلامي عن الإضراب الشامل اليوم، حدادا على روح الشهيدة الفلسطينية، ودعا الجميع إلى المشاركة في التشييع الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى جنين الحكومي .