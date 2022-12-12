شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس التونسي قيس سعيد،اليوم الاثنين، إلى واشنطن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية.

وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد استعرض فور وصوله للمطار الرئاسي بتونس، تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وتنطلق القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الثلاثاء، في واشنطن لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه إفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية، وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين.. ورأت أن إفريقيا ستعيد تشكيل المستقبل ليس فقط مستقبل الشعوب الإفريقية بل وأيضا مستقبل العالم، وأن إفريقيا ستحدث فرقا في مواجهة أكثر التحديات إلحاحا وفي اغتنام الفرص المتاحة أمام الجميع.

وعلى هامش القمة، يعقد غدا منتدى المجتمع المدني بعنوان "الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 2063"، ويمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني، ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني أن تدلي برأيها فيما يتعلق بالفئات المهمشة في الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وتعزيز المحاسبية.

كما يعقد على هامش القمة، منتدى قادة شباب إفريقيا والمهجر بعد غد حيث يشدد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسئولين الأمريكيين والأفارقة في المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، ويتضمن المنتدى عدة جلسات حول التعليم العالي وتنمية وتطوير القوى العاملة والصناعات المبتكرة وتحقيق العدالة البيئية.

ويعقد منتدى قادة الأعمال الأمريكيين والأفارقة يوم الأربعاء المقبل تحت عنوان "الشراكة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا لخلق فرص عمل وتحقيق النمو المستدام والشامل على جانبي المحيط الأطلنطي".

يذكر أن قمة أمريكا - إفريقيا هي القمة الثانية من نوعها حيث عقدت القمة الأولى في عام 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.