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انطلاق فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب بالجامعة العربية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت، اليوم الإثنين، فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيدا للاجتماع الوزارى المقرر غدا الثلاثاء.

 

وتأتي أهمية الاجتماع، والذي يشارك به وزير السياحة أحمد عيسى، في ظل الحاجة لدعم قطاع السياحة في الدول العربية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيويةفي ظل أزمات متواترة، تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي. 

 

ويعاني قطاع السياحة في الوطن العربي جراء العديد من الازمات، على خلفية تفشي وباء ، والأزمة الأوكرانية والتي ساهمت في تباطوء حركة القطاع الحيوي بصورة كبيرة.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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