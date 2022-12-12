شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أردنى وإصابة 3 آخرين إثر حريق منزل فى محافظة إربد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى، أن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حريق شب في شقة تقع في الطابق الثالث بمحافظة إربد.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان لها أنه نتج عن الحريق وفاة شخص إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة آخرين بضيق في التنفس نتيجةً للأدخنة المتصاعدة من الحريق، بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق بأسباب الحريق.