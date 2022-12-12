شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم نحو 8 مليارات دولار متبقية فى صندوق تعويضات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تسلّمه 7 مليارات دولار، و946 مليونا و 316 ألفا، متبقية في صندوق التعويضات؛ بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت.

وذكر البنك المركزي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن المبلغ تم إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 2621 لعام 2020 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت.

وكان العراق قد كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.