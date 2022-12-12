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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ساحل إقليم أكادير غربى المغرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، صباح اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم أكادير غربي البلاد.

وذكر المعهد - في بيان - أن الهزة، التي حُدِد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، وقعت في الساعة الخامسة و51 دقيقة و46 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سُجلت على عمق 3 كيلومترات، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.290 درجة شمالا، وخط الطول 9.650 درجة غربا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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