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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخفض تناول البصل الأحمر يوميا مستوى الكوليسترول في الدم، ويحسن عمل نظام المناعة المضاد للفيروسات، وينشط عملية الأيض ويساعد في تجدد الجلد.

ما هي فوائد البصل الأحمر؟

ويتميز البصل الأحمر بأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي تعطيه لونه المميز. وعند دخول هذه المركبات للجسم، تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. فعند تناول البصل الأحمر خلال 2-3 أشهر، ينخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 20%.

كما يحتوى البصل الأحمر على فيتامينات A وB وC وPP، التي تحفز عمل الجهاز الهضمي وعملية التمثيل الغذائي وتساعد على تخفيض الوزن، وتؤثر إيجابيا في حالة الجلد وتجدده.



ووفقا لنتائج الدراسات الأخيرة المنشورة في مجلة Food Research International، يمكن للمواد الموجودة في البصل الأحمر القضاء على الأورام الخبيثة. فمثلا، يلعب المركب الكيميائي كيريستين الموجود فيه دور قاتل خلايا الأورام في القولون والثدي.

وعلاوة على ذلك، يحتوي البصل الأحمر على حمض يؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء، ويصفه الأطباء لكل من يعاني من آلام في المعدة. كما يجب ألا ننسى أن البصل الأحمر كالأبيض، مطهر جيد عند الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية.

يدخل البصل في طعام الإنسان منذ زمن بعيد، ويتميز بمجموعة خصائص مفيدة للصحة، وقد حدد الخبراء أهم الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام هذه المادة في نظامنا الغذائي اليومي.

ويعد البصل من المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية. وتزود بصلة متوسطة الحجم الجسم بـ 44 سعرة حرارية و20% من حاجته اليومية لفيتامين C، و10% من حاجته اليومية لفيتامين B6. ويحتوي البصل أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وكذلك مركب كيرسيتين المضاد للالتهابات.

واتضح من نتائج دراسات سابقة أن سكان إيطاليا وسويسرا نادرا ما يصابون ببعض أنواع السرطان المنتشرة، وتبين أن السبب هو تناولهم البصل بكثرة.



كما بينت نتائج دراسة أجريت بمشاركة النساء وجود علاقة بين تناول البصل في الفترة التي تسبق انقطاع الطمث، وبين حالة العظام ما بعدها. إذ جاءت درجة كثافة المعادن في عظام النساء اللواتي كن يتناولن البصل أعلى بنسبة 20% مقارنة بالنساء الأخريات.

وينشط البصل عملية الهضم لاحتوائه على مركب إينولين (من الألياف الغذائية)، حيث يعمل على تطور البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويمنع الإمساك، ويحسن مستوى السكر في الدم. كما أن البصل مثبط للشهية وهذا مفيد في التخلص من الوزن الزائد.

ولأن البصل يحتوي على مركبات الكبريت، فإن تناوله مع البندورة يزيد من امتصاص مركب ليكوبين الذي يقي من السرطان وأمراض القلب، كما أنه مفيد للدماغ والعظام والعيون.

تعرف البشرية البصل وتستخدمه منذ آلاف السنين، وجاء ذكره في مدونات مصر القديمة وغيرها، ومع ذلك يستمر العلماء في دراسته واكتشاف خواص جديدة، منها ما هو صادم فعلا.

ومن أهم خصائص البصل التي توصل إليها العلماء:

- البصل سام للحيوانات الأليفة

يدخل البصل في غذاء الإنسان، ولكنه سم حقيقي للحيوانات المنزلية. فإذا تناوله الكلب بانتظام، فسيصاب بمرض مزمن، أما القطط فتموت. ويعود السبب في هذا إلى أن المركبات الموجودة في البصل تقضي على كريات الدم الحمراء لدى الحيوانات، ما يؤدي إلى فقر الدم.

- البصل مضاد للسرطان

أثبت علماء جامعة كوماموتو اليابانية أن البصل مادة جيدة لمكافحة الأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على مادة "onionin A" التي تمنع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، وهي مادة جيدة للوقاية من سرطان المعدة، والمبيض والثدي.

- تأثير البصل في الدماغ

اتضح لعلماء من فرنسا أن البصل يساعد في تجديد خلايا الدماغ، لأن المركبات الكبريتية التي يحتويها تنتقل مباشرة بواسطة الأوعية الدموية إلى جميع أنحاء الجسم ومن ضمنها الدماغ. وهناك يتم تنظيف نقاط تشابك الأعصاب التي تربط الخلايا العصبية.

- دموع البصل مضرة للبصر

توصل علماء من الهند إلى أن الدموع التي تنهمر عند تقطيع البصل بسبب المواد الطيارة التي تدخل في تركيبه مضرة جدا للذين يعانون من متلازمة جفاف العين. ويعاني من هذا المرض بصورة خاصة أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة. كما أن التلامس المنتظم مع البصل المفروم قد يسبب التهاب الملتحمة المزمن وحتى تآكل القرنية.

- البصل حاضن للبكتيريا

لا يصح تخزين البصل المقشر لفترة طويلة حتى في الثلاجة. وقد اكتشف العلماء أن مثل هذا البصل هو السبب في التسمم والأمراض المعدية. لأن البصل المقطع يعمل بمثابة المغناطيس ومن ثم كحاضنة لمختلف الأحياء المجهرية، ولا يصح استخدامه أبدا في تحضير الطعام في اليوم التالي.