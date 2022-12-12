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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد يرتفع عدد الإصابات بالإنفلونزا في روسيا بحلول عطلة رأس السنة وذلك بسبب سفر وانتقال الناس عبر أراضيها عشية العيد وبعده.

أعلن ذلك، دميتري ليوزنوف، مدير معهد الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

معهد روسي يتوقع ارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا في روسيا بحلول عطلة رأس السنة



وقال:" أتوقع أن يقوم المواطنون نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل بالسفر والانتقال من منطقة إلى أخرى لزيارة عائلاتهم وذويهم وسيجلبون معهم كميات كبيرة من الفيروسات، ما سيساعد في إصابة الآخرين وارتفاع عدد المصابين بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن من الصعب التنبؤ في تطور الأوضاع الوبائية في البلاد، بينما قال: "لا أظن أن الوباء سيتطور بموجات".

هذا وأعلنت، أنا بوبوفا، رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية في مقابلة أجرتها معها يوم 9 ديسمبر قناة "روسيا – 24" التلفزيونية أن الإصابات بالإنفلونزا في روسيا ستبلغ ذروتها في عطلة رأس السنة، وأشارت إلى أن 74 منطقة روسية قد سجلت فيها حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير.

مع ذلك فإن وتائر ارتفاع الإصابات بعدوى "كوفيد – 19" أزدادت" حسب بوبوفا، في روسيا في الآونة الأخيرة بنسبة 11.6%.

صرّحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، بأن جائحة الفيروس التاجي، ليست الأخيرة، داعية إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.



ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن بوبوفا قولها: "جائحة الفيروس التاجي ليست الأخيرة، ومن الضروري الاستعداد لتحديات جديدة.

وفي شأن ذي صلة، صرّحت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن السلالة الهندية من الفيروس التاجي قد انتشرت في 90 دولة.

وقالت بوبوفا في مؤتمر تهديدات الأمن البيولوجي العالمي: "سلالة دلتا الجديدة انتشرت فيما يقرب من 90 دولة"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود اشخاص مصابين بها في روسيا.

يشار إلى أن فيروس دلتا التاجي المتغير "B.1.617"، تم التعرف عليه لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، وتم اكتشاف ثلاثة أنواع فرعية له في وقت لاحق، وهي تختلف في بعض الطفرات في البروتين سبايك وفي انتشارها في مختلف البلدان.

وقد اكتشفت سلالة دلتا مؤخرا في العديد من البلدان، ووفقا للأطباء الهنود، يمكن أن تكون السبب الرئيس للموجة الثانية من الفيروس التاجي في الهند.

خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركتي فايزر وبيونتيك مناسب للأطفال بعمر 12 عاما فما فوق.



وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالا، مقارنة بالبالغين، لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا، يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنا.

وتشير التوصية أيضا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية قد خلص إلى أن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية يوم الاثنين الماضي، أن التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي بين القاصرين من 12-17 عاما ستبدأ في موسكو أوائل شهر يوليو القادم.