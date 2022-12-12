شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والسويد يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من الأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مع سفيرة السويد في العراق جيسيكا سفاردسترم، الأحد، قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الأوروبية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأحد، سفيرة السويد لدى العراق.. وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، نقلا عن إعلام القضاء.

وكان مسؤولون أوروبيون قد كشفوا سابقا عن فتح سجل مشترك لتسهيل مقاضاة وإدانة الأوروبيين العائدين من القتال مع تنظيم "داعش". وبحسب معلومات الاتحاد الأوروبي فإن 1300 مواطن أوروبي محتجزون في سوريا والعراق.

وشهدت أوروبا عدة هجمات في السنوات الأخيرة منها هجومان كبيران في باريس في نوفمبر عام 2015 وهجوم في بروكسل بعدهما بشهور أودت جميعها بحياة عشرات الأشخاص.