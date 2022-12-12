شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي يهنئ عاهل المغرب بالتأهل لنصف نهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022".



وأكد الشيخ محمد بن زايد -خلال الاتصال، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)- أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي أكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى، مشيدا بالأداء المتميز للاعبي المنتخب المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي في المشوار المتبقي من البطولة.



من جانبه، أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لتهنئته، متمنيا للإمارات المزيد من التقدم والنماء.