شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يشيد بضبط 75 قطعة أثرية تم تهريبها لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن تقدير حكومة بلاده للسلطات الأمريكية المختصة لضبطها 75 قطعة أثرية يمنية بالإضافة لعدد من المخطوطات القديمة اثناء محاولة تهريبها للولايات المتحدة.

وقال الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" الأحد إن اليمن يتطلع لتعزيز التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، بما يسهم في الحد من ظاهرة استنزاف الموروث الثقافي من دعم المشاريع ذات الأولوية في حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف وتنمية القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اليمني والأمريكي لفرض قيود استيراد على المواد الأثرية والإثنوغرافية اليمنية بمقتضى اتفاقية اليونسكو 1970 المعنية بوسائل حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة‏.

ودعا "الإرياني" جميع الدول لأن تحذو حذو السلطات الأمريكية وفي المقدمة الأمم المتحدة وأصدقاء حماية الممتلكات الثقافية في نيويورك بإصدار قرار من مجلس الأمن بمنع بيع الآثار اليمنية استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبرتوكول الثاني لعام 1999 الخاصه بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع.