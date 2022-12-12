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استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "جنين"

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القاهرة - سامية سيد -  استشهدت طفلة فلسطينية، مساء الأحد، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وقال مدير مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، إن الطفلة جنى مجدي عصام عساف زكارنة (16 عاما)، ارتقت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقال أقارب الطفلة الشهيدة إنهم عثروا عليها مُصابة برصاص الاحتلال فوق سطح المنزل عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. 
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرون، بينما ألحقت أضرارًا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة "البيادر" من الحي الشرقي من المدينة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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