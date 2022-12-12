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وزير الخارجية السعودي: واشنطن هي الحليف الأقدم والأهم للرياض

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأقدم والأهم للسعودية.


وأكد وزير الخارجية السعودي -في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية الأحد- أهمية مد الجسور مع الجميع، مشيرا إلى أن هي أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام.


كما أكد أهمية توسيع وتعزيز الشراكات ليس فقط الجديدة، ولكن القديمة والتاريخية أيضا.. وأشار إلى أن السعودية تبحث عن الشركاء في كل الأطراف، في المرحلة الأولى يتم البحث عن مصالح السعودية، كما يتم البحث عن تحقيق مصالح مشتركة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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