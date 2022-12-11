شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني في العراق : الإطاحة بـ 4 إرهابيين في سبع محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، القبض على 4 إرهابيين في سبع محافظات.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعمليات استباقية وجهد استخباري لأقسام وشعب قيادة عمليات بغداد والأنبار والبصرة وميسان وصلاح الدين والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات (بغداد والبصرة وميسان ونينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك).

وأضافت أن تلك الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الشرقاط والرمادي والبصرة و المجر الكبير ، وتم تسليمهم إلى جهات المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة بحقهم