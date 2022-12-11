شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن ضبط 4 عناصر تنتمي لتنظيم إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، اليوم الأحد، القبض على أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي.

وقال المتحدث - في بيان - إن دورية مشتركة من فرقة التفتيش ومكافحة الإرهاب بسوسة ومركز الحرس الوطني بالمسعدين، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لجهات أمنية وقضائية مختلفة للانتماء إلى تنظيم إرهابي"، مشيرا إلى أنه صادر بحق كل منهم حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأضاف أن "دورية أخرى من فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة، تمكنت من القبض على أحد سكان المنطقة لانتمائه إلىتنظيم إرهابي، لافتا إلى أن العنصر الإرهابي محكوم عليه بالسجن أيضا لمدة 4 سنوات