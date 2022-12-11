شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المغرب بالتأهل للدور نصف النهائى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المنتخب المغربي على تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم المقامة حاليا بقطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، أمس السبت.

وكتب بلينكن على حسابه في موقع "تويتر": "إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".

وتابع "في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم (أمس)، لقد أصبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم"،⁧ مضيفا هاشتاغ "ديما المغرب‬⁩" (دائما المغرب).