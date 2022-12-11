شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن مقتل قياديين اثنين من داعش في سوريا بغارة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت غارة بطائرة مروحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ما أسفر عن مقتل اثنين من مسئولي تنظيم داعش في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية- إن الغارة أسفرت عن مقتل "أنس" وهو مسئول ولاية سوريا في تنظيم داعش وكان متورطا في عمليات التخطيط والتسهيل للتنظيم في شرق سوريا.



وأضاف البيان تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها وأن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.