شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الإعلام العربى أمام حتمية كسب رهان الارتقاء بالقدرات التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية أن الإعلام العربي أمام حتمية كسب رهان الارتقاء بالقدرات التقنية، والرفع من منسوب التنافسية بكل مكوناته.

جاء ذلك في كلمة للسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، في الجلسة الافتتاحية للملتقى العلمي للغة والإعلام حول "وسائل الإعلام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، اليوم الأحد بالقرية الذكية.

وقال خطابي: "نسعى في نطاق آليات العمل المشترك على مستوى الجامعة العربية إدماج البعد الرقمي في استراتيجيات وخطط عملنا وفق منظور قائم على روح الانفتاح على التجارب الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين بلداننا العربية مع التركيز من حيث المحتوى على تقديم الدعم لقضايانا السياسية والتنموية، وتحسين صورتنا الجماعية، ومواجهة نزعات العنف والتطرف والإرهاب، وحماية مقومات التماسك الوطني.

وأكد أهمية الانتقال الذي لا محيد عنه لمواكبة منطقتنا العربية للمشهد الرقمي الذي أضحى يكتسح مختلف مناحي الحياة والقطاعات التجارية الإنتاجية والمهنية بما فيها الإعلام في ضوء بروز تطبيقات ذكية تعد قيمة مضافة للعمل الإعلامي من قبيل التحرير الصحفي الآلي والتصوير و استغلال المعطيات والتدقيق اللغوي، وأكثر من ذلك، والاستعانة بتقنيات هذا الجنس الصحفي الجديد لتحسين القدرات والكفايات لاستخدام "الروبوت" كمذيع لتقديم النشرات الإخبارية التلفزية أو تغطية الأحداث الساخنة كالنزاعات المسلحة والكوارث.