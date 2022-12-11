شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: أكثر من 300 مليار دولار حجم التجارة مع العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن مشاريع الصداقة الصينية العربية دليل على عمق العلاقات بين بلاده وبين العالم العربي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، لمناقشة نتائج القمة الصينية العربية الأولى، أن هناك 20 دولة عربية مشتركة في مبادرة الحزام والطريق ومن بينها مصر، ودلل على عمق الصداقة بين البلدين بالإشارة إلى مشروع العاصمة الإدارية في مصر والسكك الحديدية في العاشر من رمضان ومنطقة تيدا في قناة السويس ومركز تبريد اللقاحات.

وأعرب عن سعادته لحضوره افتتاح السكك الحديدية في العاشر من رمضان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، قائلا إن سكك الحديد في العاشر من رمضان الإلكترونية هى الأولى من نوعها في افريقيا وتعمل بأيادي مصرية خالصة.

كما قدم مثالا للتعاون العربي بالجامعة الصينية في الجزائر واستاد لوسيل في قطر.

وأكد على موقف بلاده من دعم القضية الفلسطينية.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم العربي بلغ 319 مليارا و295 مليون دولار بزيادة 35% على أساس سنوي رغم استمرار جائحة وباء كورونا، مؤكدا أن حجم التجارة سيزيد.

وقال إن هناك حوالي 200 مشروع صيني عربي مشترك فى مجالات الطاقة والبنية التحتية تخدم حوالي ملياري نسمة في الصين والعالم العربي.

ولفت إلى التعاون مع مجال مكافحة وباء كورونا قائلا إن هناك تعاون كبير مع الدول العربية ومصر وتم توفير حوالي 340 مليون جرعة لقاح للعالم العربي.