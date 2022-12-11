شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: أوبك+ تسعى للحد من التقلبات بأسعار النفط وتعزيز فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات في أسعار النفط وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضاف وزير الطاقة - في كلمته - خلال جلسات ملتقى الميزانية 2023 اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة (الإخبارية ) السعودية - إن العمل الجماعي يستوجب التوافق وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزاء من منظومة القرار .

وأوضح أن التوافق في أوبك بلس له انعكاسات كبيرة على السوق البترولية ، مشيرا إلى أن أوبك بلس انتقلت إلى مرحلة مختلفة في 2022 يطغى عليها الجانب السياسي .

ولفت إلى أن أوبك بلس تمكنت من التعامل والتعايش مع كل المتغيرات الحالية ، وقال " إننا نسعى في أوبك بلس أن نكون منظمين للأسواق ويهمنا الحد من التقلبات .

وأضاف أن أوبك بلس تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت ، ولا ندخل في جوانب سياسية ولا ندخل في جوانب التحالفات ،ولا هناك نية مستقبلا للانتقال لإي نقلة نوعية إلا من منظور السوق والجانب الاقتصادي .