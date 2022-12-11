شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء دول يهنئون ملك المغرب بالفوز التاريخى لمنتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رؤساء دول مختلفة، في اتصالات هاتفية، ملك المغرب الملك محمد السادس، بعد التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم، إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).

وتلقى الملك اتصالات هاتفية من رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كما تلقى الملك اتصالات هاتفية من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأعرب هؤلاء الرؤساء عن تهانئهم للملك بهذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن قد أشادت بتأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على إنجلترا 2-1.

وقالت "بورن" - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الأحد، "إننا جميعا ندعم المنتخب الفرنسي في نصف النهائي في مباراته ضد المغرب مساء الأربعاء المقبل".