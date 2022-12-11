بورتسودان: اتفاقية سودانية هندية لإنشاء رصيف بميناء الخير

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الموانئ البحرية السودانية وشركة RIDEL الهندية، على اتفاق مشروع لإنشاء الرصيف الثاني بميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية ببورتسودان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة المهندس حاتم مهدي - خلال مراسم التوقيع - أن المشروع يعد إضافة كبيرة لمعدلات التشغيل في مجال مناولة المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن فترة التنفيذ تبدأ بعد مضي 90 يوما من تاريخ توقيع العقد، وتستغرق 18 شهراً، ولفت إلى أن العقد يتضمن إنشاء الشركة لرصيف بطول 375 متراً وعمق 19 متراً لاستقبال سفن حمولة 150 ألف طن متري.

ووقع عن الهيئة، المدير العام إبراهيم يوسف..فيما وقع عن الشركة الهندية المنفذة المدير العام شيخان باباي.