شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "العمليات المشتركة العراقية": دحرنا الإرهاب بفضل التلاحم بين المواطنين والقوات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المتحدث باسم القيادة ـ في تصريح لقناة "الإخبارية العراقية"، اليوم الأحد، "إن المواطنين وقفوا صفا واحدا مع القوات الأمنية وتعاونوا بشكل كبير خلال القتال ضد الإرهابيين"، مؤكدا أن القوات الأمنية لن تدخر جهدا في القضاء على بقايا العناصر الإرهابية، وملاحقتها أينما كانت".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد أمس ـ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعلان النصر على تنظيم داعش ـ أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون على أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها، مضيفا أن أبناء القوات المسلحة الذين صنعوا النصر ودحروا الإرهاب في معركة بطولية سيظلون خالدين في وجدان كل العراقيين.