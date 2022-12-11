شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: زيارة شي للشرق الأوسط تمثل بداية حقبة جديدة لتطور العلاقات الصينية-العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الصيني وانج يي بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى منطقة الشرق الأوسط، واعتبرها إيذانا ببدء حقبة جديدة من التطور الشامل والعميق للعلاقات بين الصين والدول العربية.

وذكر وانج - في تصريحات صحفية - أن شي لم يحضر القمة الأولى للصين والدول العربية والقمة الصينية الخليجية في المملكة العربية السعودية فحسب، بل قام أيضا بزيارة دولة وعقد اجتماعات ثنائية مع ما يقرب من 20 من القادة العرب، وفقا لما أوردته شبكة (سي جي تي إن) الإخبارية الصينية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني.

ووصف وزير الخارجية الصيني زيارة شي للشرق الأوسط بأنها أكبر وأعلى إجراء دبلوماسي للصين مع العالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقال "إن هذه الزيارة أظهرت الخيار الاستراتيجي للصين والدول العربية لتعزيز التضامن والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية".

وأشار وانج - في تصريحاته - إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية يساعد على تحقيق العدالة بشكل أفضل، وحماية السلام والتنمية في العالم، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين العربي والصيني.

وأكد وانج أن الرئيس الصيني عزز بشكل نشط روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وأكد أن الصين ستتبع بحزم استراتيجية الانفتاح متبادلة المنفعة وتوفير فرص جديدة للدول العربية مع التنمية الجديدة للصين.