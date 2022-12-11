شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، وابراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، وجبر البدوي، من مخيم العروب.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف، من بلدة برقين، والأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي، من بلدة يعبد.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم أبو عرقوب، وضياء صبح من بلدة بيرزيت.