شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودي يؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره واستمرار الدعم لشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودى في الرياض، مع نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.