شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس جيبوتي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، في الرياض مع إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.