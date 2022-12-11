شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس جيبوتي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، في الرياض مع إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومن الجانب الجيبوتي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، و سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.