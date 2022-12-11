شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسيسكو" تهنئ المغرب بإلانجاز غير المسبوق عربيا وأفريقيا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، والشعب المغربي والعالم العربي والقارة الأفريقية، بمناسبة الإنجاز الكبير غير المسبوق، الذي حققه "أسود الأطلس"، ببلوغهم الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم بقطر، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ منافسات كأس العالم.

وأشادت الإيسيسكو - في بيان الليلة - بالأداء البطولي والروح العالية لأسود الأطلس، الذين تألقوا في جميع المباريات، ونجحوا في تمثيل الكرة العربية والإفريقية خير تمثيل خلال هذه البطولة العالمية، التي تميزت بنجاح دولة قطر في تنظيمها على أفضل ما يكون التنظيم.



وجددت الإيسيسكو دعوتها إلى استثمار الرياضة، خاصة كرة القدم باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة، التي تعزز نشر قيم التعايش والسلام بين جميع شعوب العالم، وتؤكد ضرورة استغلال مثل هذه الأحداث الرياضة العالمية في إثراء حوار الحضارات والتسامح.