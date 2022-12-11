شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلسطينيون يخرجون إلى الشوارع احتفاء بفوز المغرب في المونديال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرج الفلسطينيون إلى الشوارع من رفح في أقصى الجنوب مرورا بالقدس ووصولا إلى جنين في أقصى الشمال للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال.

ولوح الفلسطينيون بالعلمين الفلسطيني والمغربي احتفالا لتأهل المغرب للدور نصف النهائي في مونديال كأس العالم.

وهتفت الجماهير لفلسطين والمغرب مع رفع صور المنتخب المغربي والعلم الفلسطيني على أرض ملاعب كرة القدم في قطر.

ووزع فلسطينيون الحلوى في الشوارع التي خرجت فيها السيارات بشكل تلقائي وهي تطلق العنان لأبواقها، احتفالا بالفوز غير المسبوق لفريق عربي.

وتبادل الفلسطينيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي التهاني بتأهل المغرب للدور نصف النهائي في مونديال كأس العالم بعد الفوز على فريق البرتغال.

وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع في كل المدن بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بالتوازي مع خروج الفلسطينيين في المدن والبلدات العربية بإسرائيل إلى الشوارع.

وتعتبر هذه الاحتفالات غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

وكان تم تنظيم تجمعات كبيرة لمتابعة المباراة بين المغرب والبرتغال في صالات ضخمة بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وما إن ظهرت نتيجة المباراة حتى خرج آلاف الفلسطينيين بشكل تلقائي إلى ساحة باب العامود، البوابة الرئيسية للبلدة القديمة في القدس الشرقية، وسط تعبير الفرح الكبير فوز المغرب.

ورقص الفلسطينيون وهم يلوحون بالعلمين الفلسطيني والمغربي في ساحة باب العامود، فيما قام عدد من الشبان برفع العلم المغربي على السور التاريخي للبلدة القديمة.

وعلى الفور تدخل العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية وفرقوا الشبان باستخدام الهراوات ولاحقوهم إلى شوارع السلطان سليمان ونابلس وصلاح الدين بالقرب من أسوار البلدة القديمة.

وفي مخيم شعفاط للاجئين، المخيم الوحيد في القدس الشرقية، خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع وهم يهتفون للمغرب في وقت قام فيه عدد من الشبان بتوزيع الحلوى على الناس في شوارع المخيم.

وشهدت مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية، احتفالات واسعة بفوز المغرب تخللها توزيع الحلوى على آلاف المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بالفوز.

وأضاءت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية واجهة مبناها في مدينة رام الله بالعلم المغربي.

وشهدت مدينة جنين المكلومة احتفالات بتأهل المغرب للدور نصف النهائي في مونديال كأس العالم.

واحتفل آلاف الفلسطينيين بمدينة نابلس ففي شمالي الضفة الغربية بتأهل الفريق المغربي وسط توزيع للحلوى والتلويح بالعلمين الفلسطيني والمغربي وإطلاق الهتافات المشيدة بالفريق المغربي.

وشهدت بيت لحم والخليل في جنوبي الضفة الغربية احتفالات مشابهة.

وكانت المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة احتفلت أيضا بتأهل المغرب للدور نصف النهائي.

وأعرب الفلسطينيون عن الأمل بأن تنجح المغرب بالفوز بكأس العالم.

وكان الفلسطينيون أبدوا فخرهم بقيام الفريق المغربي برفع العلم الفلسطيني بعد كل فوز في مباريات كأس العالم وظهور أعضاء الفريق المغربي وهم يتوشحون بالعلم الفلسطيني.

كما أشاد الفلسطينيون بقيام مشجعي الفريق المغربي برفع العلم الفلسطيني في مدرجات ملاعب كرة القدم أثناء المباريات.