شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: نستذكر تضحيات شعبنا وقواتنا الأمنية في يوم النصر على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، أن يوم النصر على تنظيم "داعش" استذكار لتضحيات الشعب العراقي والقوات الأمنية في مواجهة الإرهاب.

وقال رشيد - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "ذكرى يوم النصر على داعش، نستذكر تضحيات شعبنا في مواجهة هجمة ظلامية في الموصل وسنجار ومدن أخرى عانت من جرائم الدواعش"، معربا عن تحيته لوحدة الشعب والقوات الأمنية العراقية التي صنعت النصر ودحرت الإرهاب.

‏ وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن استكمال النصر على الإرهاب يتطلب عودة النازحين وإعمار المناطق المتضررة.

وقال الحلبوسي - في تغريدة على موقع تويتر - "في العاشر من ديسمبر تتزامن ذكرى النصر العراقي الكبير على عصابات داعش الإرهابية مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة استكمال النصر الذي حققه العراقيون من خلال ترميم آثار الحرب على الإرهاب بعودة النازحين وإعمار المناطق المتضررة، وضمان حقوق الضحايا والجرحى وتحقيق العدالة.