شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الأردنى يهنئ "أسود الأطلس" بصناعة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) السبت، في قطر.