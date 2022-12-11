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ولى العهد الأردنى يهنئ "أسود الأطلس" بصناعة التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - هنأ  ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) السبت، في قطر.

ونشر الحسين بن عبدالله الثاني عبر خاصية "الستوري" في "إنستجرام" مساء اليوم السبت، صورة للحظة هدف المغرب في مرمى البرتغال، وعلق عليها قائلا: "أسود الأطلس يصنعون التاريخ، مبارك الفوز".هذا وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه في "تويتر": “ويستمر أسود الأطلس في اقتحام غير المسبوق. فرح المغرب فرح   الأردن..مبروك".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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