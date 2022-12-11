شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم أدنى درجات الحرارة في المملكة ملامسة 6 درجات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، أعلن المركز الوطنى للأرصاد السعودية، انتهاء الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة أواخر شهر نوفمبرالماضى ، ونشر المركز تفاصيل كميات الأمطار الهاطلة بجدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لمحطات الرصد بالمحافظة، حسبما ذكرت شبكة أخبار السعودية على تويتر.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، وفاة شخصين بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت على الإمارة، كما أهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذى طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر فى الأحياء السكنية.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، إغلاق الطريق السريع بين مدينة جدة ومكة المكرمة، فى الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة.

وسجّل المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، فى جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة جدة؛ عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالسيارات.