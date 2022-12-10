شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات التونسية يؤكد التزام الهيئة بالحياد والاستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم /السبت/، ضرورة إلتزام العاملين بالهيئة بمختلف الولايات بالحياد والاستقلالية والحرفية والمهنية وإنفاذ القانون على الجميع .

جاء ذلك خلال لقاء عن بعد عقده بوعسكر ونائبه ماهر الجديدى مع المنسقين التابعين للهيئة بالولايات، لمتابعة سير عملية نقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب من المخزن المركزى بالعاصمة إلى المخازن الفرعية وعددها 27 مخزنا موزعين على مختلف ولايات الجمهورية التونسية .

كما أكد رئيس الهيئة أهمية هذه العملية اللوجستية التي انطلقت الخميس الماضي بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشددا على ضرورة حسن تنظيم عملية استلام هذه المواد من قبل الإدارات الفرعية بالهيئة، والإعداد الجيد والدقيق لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، وعددها 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب .



وأشار إلى ضرورة الحرص على أن تكون هذه المراكز والمكاتب جاهزة تنظيميا ولوجستيا بشكل تام يوم الاقتراع في السابع عشر من الشهر الجاري، حتى يتسنى للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة وشفافية.