شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عناصر من "داعش" بينهم انتحارى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق، قيس خلف المحمداوى، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم انتحارى فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.