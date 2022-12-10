شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عناصر من "داعش" بينهم انتحارى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق، قيس خلف المحمداوى، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم انتحارى فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.
وقال المحمداوي - في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "خمسة إرهابيين من عناصر داعش الإرهابي قُتلوا في قاطع عمليات صلاح الدين قاطع لواء 91"، موضحا أنه "من بين القتلى انتحاري كان ينوي تفجير نفسه على القوات الأمنية".