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مقتل 5 عناصر من "داعش" بينهم انتحارى شمالى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق، قيس خلف المحمداوى، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم انتحارى فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.

وقال المحمداوي - في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "خمسة إرهابيين من عناصر داعش الإرهابي قُتلوا في قاطع عمليات صلاح الدين قاطع لواء 91"، موضحا أنه "من بين القتلى انتحاري كان ينوي تفجير نفسه على القوات الأمنية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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