شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إنجازات نوعية للاستخبارات العسكرية فى ملاحقة فلول داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن مديرية الاستخبارات العسكرية حققت إنجازات نوعية فى ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت، إن الاستخبارات العسكرية تواصل مراقبة أوكار داعش على مدار الـ24 ساعة حيث تستمر وحدة الطائرات المسيرة في متابعة الأهداف النوعية للإرهابيين واستهدافها بضربات جوية مؤثرة، وتوجيه القطاعات البرية التحرك صوب مناطق اختباء الإرهابيين للقضاء عليهم.

وأضاف أن تطور الجانب الفني والتكنولوجي مكن مديرية الاستخبارات من تزويد القوات بمعلومات دقيقة أسهمت في دك أوكار التنظيم الإرهابي في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة، مشيرا إلى أن الاستخبارات استطاعت اختراق الخط الأول من تنظيم داعش واعتقال عدد من قيادييه .

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "يوم النصر" سيبقى عنوانا عراقيا للشجاعة .

وقال السوداني، في تغريدة له على موقع "تويتر" حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - "سيبقى العاشر من ديسمبر عنوانا عراقيا للشجاعة والتضحية بامتياز، شكرًا للمرجعية الرشيدة لفتواها"، وأضاف "المجد لكل من صنع هذا النصر، وبورك الدم الطاهر الذي أعاد النبض للعراق والعراقيين..ذكرى النصر حافز لبناء العراق وخدمة شعبه".