شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يغادر الرياض وفيصل بن بندر فى وداعه بمطار الملك خالد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الرياض صباح اليوم، عقب زيارة رسمية قام بها للمملكة العربية السعودية. وفق "سبق".

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشنوي تشينغ.



