شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات فى بكين: قمة الرياض ستوسع الشراكات بين الدول العربية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الإمارات لدى الصين على عبيد على الظاهرى إن القمة العربية الصينية الأولى "ستعمق وتعزز التعاون والعلاقات القوية بين الإمارات والصين"، كما "ستوسع الشراكات بين الدول العربية والصين وتحفزها بصورة أكثر تنوعاً".



وأضاف الظاهري في لقاء مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمة العربية الصينية الأولى، التي عقدت في الرياض الجمعة؛ "معلم مهم في تاريخ العلاقات العربية الصينية".

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أولى البلدان التي انضمت إلى مبادرة "الحزام والطريق"، ووقّع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم، وأقاما شراكات جديدة في مختلف المجالات.