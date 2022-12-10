عمار الحكيم: يجب مواصلة ضرب رؤوس الإرهاب والحفاظ على الإنجازات الأمنية بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف "إدارة الدولة" العراقى عمار الحكيم، اليوم السبت، أهمية مواصلة ضرب رؤوس الإرهاب وخلاياه النائمة والحفاظ على الانجازات الأمنية وتفويت أية فرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

وقال الحكيم ـ في بيان بمناسبة يوم النصر العراقى ـ "إنه يوم مهم في تاريخ الأمة العراقية التي رفعت رأسها عاليا شامخا بعد خوض ملحمة وطنية كبرى، انتهت بكسر شوكة تنظيم "داعش" الإرهابي وانتزاع الأراضي من براثن تلك الزمرة التي أذاقت البلاد والعباد عذابات من قتل وهتك وسلب وسبي وانتهاك للحرمات والمقدسات".

وأضاف الحكيم قائلا" إن أبناء العراق من جيش وشرطة وحشدين شعبي وعشائري وبيشمركة وباقي قواتنا سجلوا بطولات تجاوزت أبعادها العسكرية والأمنية لتنطوي على أبعاد إنسانية رائعة كرعاية واحتضان النازحين وحماية سكان المناطق التي شهدت قتالا عنيفا استمر لشهور طوال".

وأكد أن الحفاظ على النصر لا يقل أهمية عن تحقيقه وأن الفرحة لن تكتمل إلا بإعادة من تبقى من النازحين إلى مناطقهم بعد تأهيلها.