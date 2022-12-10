شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبحث مع ولى العهد السعودى آليات التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن رئيس الوزراء التقى مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، وجرى التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقى السعودى، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد السوداني أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة، معربا عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.