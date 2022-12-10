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رئيس الوزراء العراقى يبحث مع ولى العهد السعودى آليات التكامل الاقتصادى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع الأمير ، الجمعة آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن رئيس الوزراء التقى مع ولي عهد المملكة العربية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، وجرى التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقى السعودى، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد السوداني أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة، معربا عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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