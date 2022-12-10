شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بلبنان يدعو لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سفير الاتحاد الأوروبى لدى لبنان رالف طراف إلى تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان ومنحها الموارد والاستقلالية لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للفساد بلبنان والذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلبنان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك.

وأكد طراف أن ضرورة خلو الشركات والمؤسسات والأوطان من الفساد لتعمل بشكل صحيح، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان لمواجهة هذه المشكلة العالمية.

واعتبر أن سن القوانين المتعلقة بالشراء العام والإثراء غير المشروع والحق في الوصول إلى المعلومات والسرية المصرفية يظهر أن هناك خيارا للتغيير الذي فقد كثير من اللبنانيين الثقة فيه، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة استقلالية القضاء ليكون للبنان الهيكل المؤسسي للإطار التشريعي والقدرة الرقابية لمكافحة الفساد بكفاءة وبث الأمل مرة أخرى، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في دعم بناء قدرات مؤسسات الدولة.